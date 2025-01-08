В прошлом году удалось разминировать около 695 кв. км украинской территории – Шмыгаль

С начала полномасштабной войны площадь потенциально заминированных земель Украины снизилась со 174 тыс. до около 139 тыс. кв км. За 2024 год удалось разминировать около 695 кв. км. Об этом проинформировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Левый берег.

"Подвели итоги 2024 года и очертили круг задач на этот год... Среди планов на 2025 год: провести работы по техническому обследованию территорий на площади в 31 тыс. кв. км; внедрить новые инновационные технологии, в частности с использованием беспилотников и роботизированных комплексов; создать Реестр территорий загрязненных или вероятно загрязненных" , - проинформировал глава правительства.

Как сообщил Шмыгаль, в 2024 году подразделения ГСЧС и Национальной полиции очистили около 695 кв. км территории и уничтожили более 133 тыс. мин и снарядов. Всего с начала полномасштабной войны силами спасателей и правоохранителей разминировано около 2,1 тыс. кв. км украинских земель.

"Для нас принципиально разминировать государство за годы, а не за десятилетия. Благодаря привлечению современных технологий это вполне возможно" , - добавляет глава правительства.

В целом к 2033 году в соответствии с Национальной стратегией противоминной деятельности в правительстве планируют вернуть в использование 80% территорий, подвергшихся непосредственному влиянию войны.