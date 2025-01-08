В заседании "Рамштайна" участие примут Умеров и, возможно, Зеленский - СМИ
В заседании Контактной группы в формате "Рамштайн" 9 января примет участие министр обороны Украины Рустем Умеров. Со ссылкой на источник, сообщает Суспільне.
Отмечается, что также ожидается участие главы государства Владимира Зеленского.
"Министр обороны Рустем Умеров будет участвовать в заседании "Рамштайн" 9 января, участие президента Владимира Зеленского ожидается, но зависит от факторов безопасности в Украине", - проинформировал источник издания.