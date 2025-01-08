В Польше прокомментировали побег украинских военных из учений

Дезертирство и нехватка субординации встречаются в любой армии мира. Об этом сказал заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, комментируя информацию о бегстве украинских военных из обучения в Европе, сообщает Радио Свобода.

«Мы страна, которая подготовила самое большое количество украинских военных. Сегодня это уже более 26 тысяч. Случаются ли в группе 26 тысяч человек такие, которые имеют другие планы или считают, что их будущее не в украинской армии? Наверное, такие случаются. Это достаточно большая группа людей. В то же время, считаю, что детали должны остаться между нами» , – сказал Томчик.

По его словам, факты бегства никак не отразятся на сотрудничестве Украины и Польши в вопросах военных учений.

«Мы делаем все, чтобы украинской стороне помочь, чтобы Украина знала, что на нас можно рассчитывать и что дальше хотим учить украинских солдат в Польше, чтобы они могли защищать свою страну. Думаю, что это очевидно, что случаются дезертирства и такое происходит в каждой армии мира. А если (такие случаи – ред.) случаются в случае Украины, то это дело маргинальное, которое не оказывает никакого влияния на обучение украинских военных в Польше» , – добавил заместитель министра обороны Польши.

На вопрос Радио Свобода поступали ли от украинской стороны запросы по поводу побегов украинских военных во время транзита во Францию или обратно, Цезарий Томчик ответил: «не помню такого».

6 января агентство France-Presse со ссылкой на официального представителя французской армии сообщило, что несколько десятков из более двух тысяч украинских военных из состава 155-й бригады «Анна Киевская» дезертировали во время учебы.

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