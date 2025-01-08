На нефтебазе в Энгельсе продолжается пожар и раздаются взрывы - росСМИ

По состоянию на вечер 8 января на нефтебазе в российском городе Энгельс продолжается пожар, возникший в результате ночной атаки дронов, сообщает Hromadske.

Об этом пишут российские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей.

Astra пишет, что нефтебаза начала гореть еще сильнее, там загорелся еще один резервуар. В социальных сетях также жалуются на сильный запах гари.

Дроны атаковали нефтебазу комбината «Кристалл» Росрезерва. Это федеральное казенное учреждение, хранящее топливо для авиабазы «Энгельс-2», где базируется стратегическая авиация россиян.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рано утром сообщил, что на предприятии, где произошла вспышка, развернули оперативный штаб. На месте работают специалисты МЧС, областной спасательной службы и другие профильные службы.