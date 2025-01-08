Российский удар по Запорожью: количество раненых возросло до 30

Количество раненых в Запорожье после обстрела оккупантов 8 января возросло до 30 человек. Атака продолжается, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram главы Запорожской ОвА Ивана Федорова, Telegram омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Сначала до шести возросло количество раненых из-за удара россиян по Запорожью.

"Один человек погиб", - рассказал Федоров.

Глава ОВА отметил, что атака РФ продолжается.

"Находитесь в безопасных местах", - предупредил Федоров.

30 пострадавших

Позже стало известно, что тридцать человек пострадали в результате вражеской атаки на Запорожье 8 января.

"Они доставлены в больницы областного центра. На месте удара работают 7 медицинских бригад, полицейские и чрезвычайники", - отметил Федоров.

Реакция омбудсмена

На атаку РФ по Запорожью уже отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, РФ вновь подтвердила свою истинную сущность государства-террориста, осуществив очередной варварский обстрел гражданского населения города Запорожье.

"В результате этого циничного преступления уже известно о погибших и раненых. Обстрел мирного населения является военным преступлением, за которое виновные должны понести ответственность в международных судах!" - напомнил он.

Лубинец призвал международное сообщество не просто осуждать эти акты агрессии, но и действовать решительно - вводить новые санкции, предоставлять Украине больше средств для обороны и поддерживать все усилия для привлечения России к ответственности.

Обстрелы Запорожья

8 января россияне ударили КАБом по промышленной инфраструктуре Запорожья. Предварительно сообщалось, о трех раненых и одной жертве из-за атаки РФ по Запорожью. Затем количество раненых возросло.

Отметим, россияне постоянно атакуют Запорожье. Например, 29 сентября оккупанты нанесли более 10 ударов КАБами по Запорожью. Тогда ранения получили почти 20 человек, разрушения фиксировались в трех районах, также менялось движение поездов.