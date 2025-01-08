Норвежские истребители начали боевое дежурство в Польше

В Польше объявили, что норвежские истребители начали боевое дежурство в стране, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Польши.

Многоцелевые истребители F-35 были отправлены в поддержку защиты польского воздушного пространства.

"Норвежские самолеты F-35 начинают дежурство в Польше. Они будут выполнять свою миссию в рамках союзнической поддержки безопасности восточного фланга НАТО", – говорится в заявлении польского Минобороны.

В декабре стало известно, что норвежские противовоздушные системы NASAMS развернуты и готовы защитить логистический центр в польском Жешуве.

Также в январе состоится развертывание в Польше немецких комплексов Patriot – тоже для усиления защиты Жешува.