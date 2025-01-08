Обстрел Запорожья: количество погибших возросло до 13

Российские оккупанты ударили по Запорожью. Количество погибших в результате удара РФ уже возросло до 13 человек, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят заявления украинского президента Владимира Зеленского и главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Двумя КАБами враг попал по жилой застройке. Сейчас нам известно о 13 погибших. Еще 18 раненых людей. Всех раненых доставляют в больницы. По меньшей мере четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии", - сообщил председатель ОВА Иван Федоров

Федоров отметил, что спасательная операция еще продолжается и предупредил, что завтра, 9 января, в Запорожье будет объявлен день траура.

Тем временем украинский президент выразил соболезнования родным и близким погибших. Он подчеркнул, что нет ничего более жестокого, чем авиабомбы по городу, осознавая, что пострадают обычные гражданские люди.

"Россияне нанесли удар авиабомбами по Запорожью. Сознательный удар по городу", - подчеркнул президент.

В то же время президент призвал мир отреагировать на это проявление российской агрессии.

"Нужно давление на Россию за террор. Нужно поддерживать защиту жизней в Украине. Завершить такую войну надежным миром возможно только благодаря силе", - подчеркнул он.

Обстрел Запорожья

Напомним, что ранее сегодня, 8 января россияне ударили КАБом по промышленной инфраструктуре Запорожья. Предварительно сообщалось, о трех раненых и одной жертве из-за атаки РФ по Запорожью. Затем количество раненых возросло.