Сийярто шантажирует Украину вступлением в ЕС из-за остановки транзита российского газа

В Венгрии продолжают жаловаться на решение Украины прекратить транзит российского газа. Теперь Будапешт непрямо пригрозил заблокировать украинское членство в ЕС, сообщает РБК-Украина.

Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал в Facebook.

По мнению Сийярто, Министерство иностранных дел Украины "довольно агрессивно отреагировало" на его утверждения о том, что после остановки транзита российского газа через украинскую территорию цены на газ в Европе выросли.

При этом он упомянул, что в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается запретить транзит российского газа и нефти через Украину в период военного положения.

"Реальность такова, что в ЕС государства-члены коллективно и единогласно принимают решение о приеме новых членов. Другими словами, каждое государство-член должно проголосовать "за", - заявил министр.

Он также добавил, что каждая страна имеет право решать, откуда и каким путем она закупает необходимые ей источники энергии и "никто извне не имеет права голоса, не имеет права навязывать другой стране более дорогие и менее надежные источники энергии".

"Страна, которая заключает соглашение об ассоциации с ЕС или даже хочет стать его членом, обязана вносить вклад в энергетическую безопасность ЕС, предоставляя транспортные маршруты. Поэтому закрытие газовых или нефтяных маршрутов неприемлемо и противоречит ожиданиям, связанным с интеграцией в ЕС" , - утверждает венгерский министр.

Зависимость Венгрии от российского газа

Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине, когда большинство европейских стран пытались снизить уровень зависимости от российского газа, Венгрия продолжала заключать новые контракты с Россией.

В частности, еще в октябре прошлого года Сийярто провел переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, в ходе которых стороны договорились о том, что Венгрия может увеличить импорт российского газа.

При этом после остановки транзита российского газа через Украину Сийярто заявил, что цены на газ в Европе якобы выросли. В ответ МИД Украины, такие заявления являются манипуляционными.