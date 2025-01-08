Зеленский отреагировал на заявление Трампа по членству Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа по членству Украины в НАТО. Он считает, что еще рано делать выводы, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит его заявление во время встречи с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен.

"Помните, Украине говорили, что системы Patriot могут быть и есть только в странах НАТО? Или мы с вами уже давно в НАТО, или не надо делать быстрых выводов", - сказал он.

Президент напомнил, что такая же ситуация была и с Patriot, и с ракетными системами, и с другим оружием натовского образца.

"Надо работать и делать все, чтобы Украина получила достойные наших людей гарантии безопасности, которые могли бы остановить Путина. Над этим будем работать", - отметил он.

По словам Зеленского, наоборот, одной из причин войны является то, что Украина не является членом НАТО и не имеет конкретных гарантий безопасности.

"Скажу честно, к сожалению, при всем уважении ко всем странам Европы и к Соединенным Штатам, при всем уважении к тому объему (помощи, - ред), что нам предоставлялся с начала войны, но (относительно членства Украины в, - ред) НАТО не было общей поддержки у Соединенных Штатов со всеми союзниками в Европе", - не стал скрывать он.

Президент напомнил, что есть страны, которые выступали против членства Украины в НАТО.

"Это были Америка, Германия, Венгрия и Словакия. Это факт. Если мы говорим открыто, то надо обратить внимание и сказать честно - нас там не видели. Я считаю, что это одна из причин, почему у нас война", - констатировал глава государства.

По мнению Зеленского, глава Кремля Владимир Путин понимал, что за Украину никто не вступится.

"Его (Путина, - ред) армия больше, и он думал, что может нас уничтожить. Но украинская армия - армия сильных людей. Наш народ поразил весь мир", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сегодня Украина имеет право требовать серьезных, сильных гарантий безопасности.

"Я разговаривал об этом с тремя президентами Соединенных Штатов. Я разговаривал об этом с президентом Трампом, потом с президентом Байденом, теперь снова - президентом Трампом. Я постоянно поднимал вопрос гарантий безопасности", - заявил президент.

Зеленский добавил и то, что пока Украине не предоставят весомых гарантий безопасности, бесполезно надеяться на возвращение украинцев из Европы.

"Можно в Европе говорить, что мы хотели бы, чтобы украинцы возвращались, и при этом не поддерживать гарантии безопасности для Украины. Это как-то не объединяется, по крайней мере в моей голове. Я думаю, что каждый украинец, который хочет вернуться, должен иметь гарантии безопасности для своей семьи.... Я об этом буду говорить с президентом США. Не делайте сразу те или иные выводы", - резюмировал он.

Что сказал Трамп

Как ранее сообщалось, новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что понимает, почему Россия напала на Украину.

По его словам, глава Кремля Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что НАТО не должно быть связано с Украиной.