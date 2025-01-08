ССО обнародовали очередной фрагмент записок погибшего спецназовца КНДР

Силы специальных операций обнародовали очередной переведенный фрагмент записок северокорейского спецназовца, которого воины ССО уничтожили в Курской области РФ: там он рассказывает о своих нарушениях, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба ССО.

Военный из Северной Кореи признался, что обокрал российских военных в Курской области и продавал краденое.

В третьей части переведенных записей из трофейного блокнота Гьонг Хонг Джонг уже писал, что якобы раскаивается за нарушение, за которое его отправили помогать российским войскам воевать против Сил безопасности и обороны Украины.

Однако раскаяние не остановило его от совершения нового правонарушения по прибытию в Россию, отмечают спецназовцы.

В пятой обнародованной записи Джонг не говорит, что именно украл и в каком количестве, но из них следует, что кто-то разоблачил его за кражей.

"Месячный жизненный отчет (признание)

Уважаемый главнокомандующий Ким (Чен Ын) приказал нам ни в коем случае не унижать честь родины, одновременно проявляя силу и храбрость спецназа.

Во время работы в казарме, я думал, что никто не следит за мной и положил в карман вещи россиян.

Моя вина в том, что я не следовал команде главнокомандующего и украл вещь, которая принадлежит другой стране. Это могло бы вызвать серьезные последствия для наших командиров.

Я больше не буду торговать чужими вещами. Я героически буду наступать в первых рядах месте и уничтожать врагов".