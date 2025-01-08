Премьер Финляндии прокомментировал возможность открытия границы с Россией

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что граница с Россией останется закрытой, сообщает Европейская правда.

Его слова цитирует финский вещатель Yle.

После обсуждения вопросов безопасности на встрече с лидерами партий и руководителями парламентских фракций, Орпо заявил журналистам, что сейчас оценка угрозы восточной границы остается неизменной.

Следовательно, пока открыть границу невозможно.

Он добавил, что "теневой флот России – самая большая проблема в Балтийском море".

"Сейчас в ЕС и НАТО, а также со странами Балтийского моря ведется широкая работа по поиску путей решения этой проблемы. Все эти элементы мы сегодня обсуждали", – подчеркнул он.

В начале 2024 года министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.

Также Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз построить оборонительную линию вдоль границы с Россией и Беларусью.

В феврале 2024 года правительство сообщило, что оставит закрытой границу с Россией.