Удар по Запорожью: в Офисе генпрокурора рассказали о последствиях

Офис генерального прокурора начал уголовное производство по факту российского авиаудара по Запорожью, в результате которого погибли 13 человек и еще 29 получили ранения, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 8 января российская армия совершила авиационную атаку по инфраструктуре Запорожья. По предварительным данным, погибли 13 человек, еще 29 получили ранения. В результате вражеских обстрелов разрушены многоэтажные дома, промышленный объект и другая инфраструктура города. Обломки попали в трамвай и маршрутное такси с пассажирами. Повреждены автомобили, припаркованные рядом.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).