Россияне ударили по Степногорску: под завалами оказались люди

Россияне 8 января 5 раз ударили по прифронтовому Степногорску в Запорожской области. Четыре человека оказались под завалами, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.



"Россияне по меньшей мере пять раз ударили по прифронтовому населенному пункту. Один из ударов пришелся в здание поселкового совета. Другой – в жилой дом.

Два человека спасены, еще двое остаются под завалами. Поисково-спасательная операция продолжается".

Что предшествовало:

Россияне нанесли удар по Запорожью управляемыми авиабомбами, они взорвались вблизи административной части инфраструктурного объекта и проезжей части. Известно о 13 погибших и 32 раненых.