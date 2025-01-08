Зеленский примет участие в заседании "Рамштайн"

Президент Владимир Зеленский поедет в Германию 9 января, где примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн", сообщает Деловая столица.

Об этом Зеленский заявил во время своего видеообращения.

"Завтра буду на встрече в формате "Рамштайн", запланированы также переговоры с партнерами на уровне министров обороны и военных командующих" , — сказал он.

Напомним, 25-е заседание контактной группы в формате "Рамштайн" запланировано на 9 января. В Пентагоне рассказали, какие вопросы будут обсуждать.