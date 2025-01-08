Зеленский и Санду договорились совместно решать энергокризис в Приднестровье

Президенты Украины и Молдовы Владимир Зеленский и Майя Санду во время телефонного разговора в среду, 8 января, договорились согласовать совместные решения для решения дефицита энергоресурсов в непризнанном Приднестровье, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Молдовы.

Отмечается, что лидеры Украины и Молдовы обсудили "острый гуманитарный кризис в Приднестровском регионе", вызванный прекращением поставок российского газа в Молдову.

"Лидеры двух стран договорились найти совместные решения для предотвращения ухудшения гуманитарного кризиса и защиты пострадавшего населения, включая использование альтернативных источников энергии, таких как уголь", – добавили в пресс-службе Санду.

Телефонный разговор с молдавским президентом Зеленский также подтвердил в вечернем обращении 8 января.

"Вся нынешняя энергетическая ситуация в Молдове и в том числе на левом берегу Днестра – это попытка России сманипулировать энергоресурсами против власти в Молдове", – отметил он.

"Мы готовы помочь Молдове, в частности углем. Очень важно сохранить стабильность, дать всем людям в Молдове условия, чтобы жить спокойно и работать на свою страну, на преодоление бедности и на общее наше движение в Евросоюз", – добавил глава государства.

Напомним, с 1 января Приднестровье не получает российский газ, из-за чего газ исчез у десятков тысяч бытовых потребителей и остановилась работа местной промышленности.

Расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС, ранее работавшая на бесплатном российском газе, начала сжигать запасы угля, которых хватит только до конца января. С 3 января в Приднестровье ввели веерные отключения электроэнергии, также начались перебои с водоснабжением.

В правительстве Молдовы заявили, что в ответ на предложение помочь найти решение для преодоления газового кризиса Тирасполь призвал "не вмешиваться во внутренние дела Приднестровья" и откровенно высмеял обращение.