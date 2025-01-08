Российский обстрел КАБами Запорожья: что известно о последствиях атаки

В Запорожье уже 32 раненых из-за обстрела КАБами 8 января. Авиабомбы взорвались среди скопления людей, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает МВД Украины, комментарий главы Запорожской ОВА Ивана Федорова в эфире телемарафона, ГСЧС Украины.

"Запорожье. По состоянию на сейчас (19:40) известно о 13 погибших и 32 раненых людях", - говорится в сообщении МВД Украины.

Как отметили правоохранители, большинство пострадавших находились на улице и в общественном транспорте на момент российских авиаударов.

63 раненых

По данным на 21:20 в результате вражеского удара по Запорожью погибли 13 человек, пострадали 63 человека.

"Ликвидирован пожар в административном здании на площади 800 кв. м и трех автомобилей. В общем повреждены 4 админздания, 27 автомобилей и трамвай. Аварийно-спасательные работы завершены", - рассказали в ГСЧС.

В свою очередь, по данным главы ОВА Ивана Федорова, которые он озвучил в эфире телемарафона, всего в больницы за помощью обратились 80 человек.

Два удара, взрывы бомб среди скопления людей

Россияне нанесли два удара управляемыми авиабомбами (ФАБ-500 с УМПК) по территории Запорожья.

"Они взорвались среди скопления людей - вблизи административной части инфраструктурного объекта и проезжей части. Полицейские парамедики спасли 5 человек", - отметили в МВД.

Последствия атаки РФ

Из-за обстрела КАБами, загорелись здание и автотранспорт. Спасатели уже успели потушить пожар в административном здании и автомобилях.

Повреждены 28 транспортных средств, в том числе трамвай и маршрутное такси. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Обстрел Запорожья

Российские войска нанесли удары КАБами по Запорожью около 16:00 среды, 8 января. Эпицентром ударов стал Шевченковский район города.

Сначала сообщалось о трех раненых и одном погибшем. Позже количество пострадавших и жертв начало стремительно расти.

По последним данным, в Запорожье 13 человек погибли, еще 29 были ранены. Среди пострадавших - 13-летняя девочка. Сейчас четверо людей, которые находятся в больницах, в тяжелом состоянии.

Добавим, что в России уже назвали "виновных" в собственном обстреле Запорожья. Оккупанты воспользовались уже знакомой "стратегией" в поиске "причастных".