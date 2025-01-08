Зеленский изменил состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Из него выведен Игорь Черкасский, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ, опубликованный на сайте президента.

"На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 29 марта 2024 года № 193/2024 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" (с изменениями, внесенными Указами от 13 сентября 2024 года № 627/2024 и от 6 ноября 2024 года № 751/2024) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины И.Черкасского" , - говорится в документе.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Что известно о Черкасском

До недавнего времени Игорь Черкасский исполнял обязанности главы Государственной службы финансового мониторинга Украины, но был уволен. На эту должность 31 декабря 2024 года был назначен бывший глава Полтавской ОГА Филипп Пронин.

Отметим, что буквально 28 декабря Кабмин согласовал увольнение двух глав областных военных администраций - Киевской и Полтавской.

После увольнения Пронин получил должность главы Государственной службы финансового мониторинга, а экс-глава Киевской ОВА Руслан Кравченко возглавил Государственную налоговую службу Украины.