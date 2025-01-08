Президент Мексики предложила Трампу переименовать США в "Мексиканскую Америку"

Президент Мексики Ксения Шейнбаум в ответ на предложение избранного президента США Дональда Трампа вернуть под контроль Панамский канал и переименовать его, предложила переименовать США, назвав их "Мексиканской Америкой", сообщает Украинская правда.

Об этом заявила Шейнбаум на брифинге для прессы, пишет "The Guardian".

Она показала карту мира 1607 года, чтобы подчеркнуть, что название "Мексиканский залив" является историческим и его употребляли еще до основания Соединенных Штатов. Шейнбаум также пошутила, предложив назвать "Мексиканской Америкой" часть США.

"Звучит красиво, не так ли?" – добавила она с саркастическим тоном.

В то же время добавила, что несмотря на все надеется на "хорошие отношения" с Трампом.

Ранее Трамп заявил, что планирует переименовать Мексиканский залив в "залив Америки с прекрасным кольцом".

"Это уместно. И Мексика должна прекратить позволять миллионам людей прибывать в нашу страну" , – сказал он.

Трамп также утверждал, что южным соседом США управляют наркокартели, на что Шейнбаум ответила лаконично:

"В Мексике правит народ".

Заметим, Трамп заявил, что в первый день пребывания в должности он введет тарифы на все товары, поступающие в Соединенные Штаты из Канады, Мексики и Китая.

В частности, он объяснил это тем, что эти государства не противостоят попаданию наркотиков в США.