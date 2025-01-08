Остин: Американское лидерство в поддержке Украины имеет решающее значение

Министр обороны США Ллойд Остин считает американское лидерство ключевым в военной поддержке Украины, которая почти три года противостоит полномасштабному вторжению России, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью AFP.

По словам Остина, американское лидерство в отношении Украины "имеет решающее значение", поскольку США были первыми в вопросе объемов военной помощи и скорости ее отправки Киеву.

"Для всей коалиции очень важно продолжать оказывать военную помощь. США возглавляют эти усилия и, надеюсь, будут продолжать это делать, потому что это еще не конец", – добавил он.

Глава Пентагона Ллойд Остин планирует встречу со странами-лидерами "коалиций возможностей" в рамках формата "Рамштайн", на которой должны очертить планы по поддержке Украины до 2027 года.

Напомним, Контактная группа по обороне Украины, известная также как формат "Рамштайн", возникла в 2022 году для координации военной поддержки Украины под эгидой США. Инициатива объединяет более 50 государств мира, подавляющее большинство – члены НАТО.

В тот же день, по информации СМИ, Вашингтон планирует объявить о выделении Киеву оружия и боеприпасов на сумму $500 млн.

В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предположил, что 9 января может состояться последняя встреча в формате "Рамштайн".