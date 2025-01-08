В Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Наибольшее количество боеприкосновений с начала суток произошло на Кураховском и Покровском направлениях, а также в Курской области РФ, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 8 января.

С начала этих суток произошло 166 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли 31 авиационный удар, сбросив 48 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 750 дронов-камикадзе и произвели более 3800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении враг четыре раза без успеха атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Волчанска. За сегодняшний день украинские воины на этом направлении обезвредили 63 оккупанта, уничтожили противотанковое средство, четыре автомобиля, 33 БпЛА и три средства связи, также повредили два автомобиля и единицу спецтехники врага.

На Купянском направлении противник 12 раз проводил штурмы в районах Голубовки, Загрызово и в направлении Петропавловки. Украинские защитники отбили десять атак, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев неподалеку от Надежды, Копанок, Новоегоровки, Ивановки и Тернов. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении в течение дня враг предпринял две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, атаки отражены украинскими подразделениями.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три наступательных действия россиян вблизи Белой Горы.

На Торецком направлении подразделения Сил обороны отразили шесть атак россиян возле Торецка и Дилиевки.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 27 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от н.п. Миролюбовка, Барановка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверевое, Новый Труд, Котлино и Надеевка. Четыре атаки до сих пор продолжаются. Сегодня на этом направлении было обезврежено 312 окупантов, 154 из них — безвозвратно. Кроме этого, уничтожена одна боевая бронированная машина, восемь единиц автомобильной техники и четыре антенны управления БпЛА, также наши воины повредили танк и автомобиль захватчиков.

На Кураховском направлении враг 32 раза атаковал наши позиции вблизи Дачного, Курахового, Шевченко, Петропавловки, Славянки и Ясенова. Двадцать девять наступательных действий противника остановлены Силами обороны, три атаки продолжаются до сих пор.

На Времовском направлении захватчики совершили 13 наступательных действий недалеко от Новоселки, Константинопольского, Янтарного и в направлении Константинополя, в настоящее время продолжаются три боестолкновения.

Трижды на Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев.

На Курщине наши защитники отбили 27 атакующих действий российских захватчиков, сейчас ведутся ожесточенные бои.

В других направлениях особых изменений не произошло.