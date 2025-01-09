В Покровске усилились обстрелы, остается более 7000 жителей – ГВА
Председатель Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщил об усилении обстрелов города российскими войсками. Город без света, газа и водоснабжения. Об этом Добряк заявил в эфире Радио Свобода, сообщает Украинская правда.
По словам Добряка, российские войска находятся на расстоянии менее трех километров от города.
"Ситуация по обстрелам ухудшается, они участились, это и КАБы и артиллерия, особенно надоедают FPV-дроны. Нет такого места в городе, которое не простреливается артиллерией или дронами", – сказал он.
Добряк сообщил, что в городе до сих пор остается 7 200 человек, несмотря на отсутствие электроснабжения, газа и водоснабжения, которое прекратилось еще летом. Несмотря на сложные условия, в городе работают несколько аптек, городская больница – в ограниченном режиме, одно отделение "Укрпочты" и несколько магазинов.
По словам главы МВА, эвакуация жителей продолжается, но ее формат изменился.
"Уже нет точек сбора для эвакуации. Людей забирают адресно из домов. Людей везут в основном в Павлоград, там люди проходят регистрацию. В течение месяца люди получают 10 800 грн "подъемных" от международных партнеров. Людей размещают в местах компактного проживания – школы, общежития. Люди могут там находиться столько сколько будет нужно", – сообщил Добряк.
Людям предпенсионного возраста, которые имеют особые потребности, люди с инвалидностью, те что не могут самостоятельно арендовать жилье, "это стандартная ситуация, людям помогают их семьи, государство помогает в виде выплат ВПО, наши гуманитарные помощники выдают разовую помощь в виде 1800 гривен", говорит Добряк
Комментируя ситуации с людьми, которые не могут самостоятельно арендовать жилье: люди предпенсионного возраста, с особыми потребностями, люди с инвалидностью - Добряк отметил, что это стандартная ситуация.
"Людям помогают их семьи, государство помогает в виде выплат ВПЛ, наши гуманитарные помощники выдают разовую помощь в виде 1800 гривен", – сообщил Добряк.
"Государство точно не предоставит каждому отдельное жилье", – добавил глава администрации.