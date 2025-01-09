DeepState: Оккупанты продвинулись в ряде населенных пунктов на Донетчине

В ночь на 9 января аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в ряде населенных пунктов Донецкой области, сообщает Украинская правда.

"Враг продвинулся в Торецке, Песчаном, возле Воздвиженки, Барановки, Соленого, Славянки, Петропавловки, Новоелизаветовки и Курахово" , – говорится в сообщении.

Покровское направление. Карта: DeepState

Ситуация на Кураховском направлении. Карта: DeepState

Напомним, 7 января Deepstate сообщил, что почти все Курахово в Донецкой области оккупировано российскими войсками и это дает возможность россиянам продвигаться на запад.

В Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, а линия фронта разделила город пополам. Враг использует тактику "выжженной земли", пытаясь уничтожить городскую инфраструктуру и позиции украинских военных.

8 января стало известно о планах россиян штурмовать Великую Новоселку в Донецкой области. В течение последних нескольких дней россияне стягивают свои штурмовые группы на юг и на юго-запад от населенного пункта.

Председатель Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщил об усилении обстрелов города российскими войсками. По словам Добряка, российские войска находятся на расстоянии менее трех километров от города.