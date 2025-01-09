Сийярто пригрозил Украине блокировкой вступления в ЕС из-за остановки транзита нефти и газа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о возможности блокирования вступления Украины в Европейский Союз в ответ на регистрацию в Верховной Раде Украины законопроекта №12380, который предусматривает запрет транзита российских нефти и газа по территории Украины во время военного положения.﻿﻿ Об этом Сийярто написал в Facebook, сообщает Украинская правда.

Сийярто напомнил, что решение о принятии новых членов в ЕС принимаются коллективно и единогласно всеми странами-членами. Он подчеркнул, что каждое государство имеет суверенное право выбирать источники и маршруты поставок энергоносителей, необходимых для ее функционирования, и что внешнее влияние в этом вопросе недопустимо.

"Каждая страна имеет суверенное право решать, откуда и каким путем она покупает энергоносители, необходимые ей для работы. Никто извне не может влиять на это. Никто не имеет права навязывать другой стране более дорогие, менее безопасные источники энергии.