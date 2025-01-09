Курс валют НБУ на 9 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 9 января 2025 года
Курс доллара, по сравнению с 8 января, вырос на 1 коп до 42.2361 за 1 доллар.
Курс евро снизился на 45 коп до 43.4272 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов понизился до уровня 52.1151 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка упал на 24 коп до 46.3090 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого упал на 15 коп до 10.1558 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|42.236100
|EUR
|Евро
|43.427200
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.115100
|CHF
|Швейцарский франк
|46.309000
|PLN
|Польский злотый
|10.155800
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.