Курс валют НБУ на 9 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 9 января 2025 года

Курс доллара, по сравнению с 8 января, вырос на 1 коп до 42.2361 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 45 коп до 43.4272 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 52.1151 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 24 коп до 46.3090 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 15 коп до 10.1558 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 42.236 100 EUR Евро 43.427 200 GBP Фунт стерлингов 52.115 100 CHF Швейцарский франк 46.309 000 PLN Польский злотый 10.155 800

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.