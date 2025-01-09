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Курс валют НБУ на 9 января

Курс валют НБУ на 9 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 9 января 2025 года

Курс доллара, по сравнению с 8 января, вырос на 1 коп до 42.2361 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 45 коп до 43.4272 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 52.1151 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 24 коп до 46.3090 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 15 коп до 10.1558 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 42.236100 +0.0064
EUR Евро 43.427200 --0.4495
GBP Фунт стерлингов 52.115100 --0.7924
CHF Швейцарский франк 46.309000 --0.2354
PLN Польский злотый 10.155800 --0.1504

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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