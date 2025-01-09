Байден стал прадедом впервые среди действующих президентов США

Впервые в истории Соединенных Штатов действующий президент стал прадедом: старшая внучка Джо Байдена родила сына.﻿﻿ Об этом пишет CBS News, сообщает Украинская правда.

Президент Байден на пресс-конференции в Калифорнии сообщил, что в среду его старшая внучка, Наоми Байден, родила первенца.

Наоми является дочерью Хантера Байдена, второго сына президента. Новорожденного назвали Уильям Бреннон Нил IV в честь брата его отца, который трагически погиб в возрасте 19 лет в автомобильной аварии более 15 лет назад.

Наоми объявила о беременности в ноябре 2024 года. В 2022 году она вышла замуж за Питера Нила в Белом доме, что стало историческим событием - впервые внучка президента заключила брак в резиденции главы государства.

5 января в интервью USA Today в Белом доме Байден сообщил, что его внучке планируют сделать кесарево сечение.

"Скоро я стану прадедом, Господи Иисусе!" , - сказал он.

В заметке в Instagram первая леди Джилл Байден поделилась фотографией, на которой она и президент держат правнука.

Фото: instagram.com/flotus

У президента есть семь внуков, с которыми он часто общается.