Генштаб обновил потери оккупантов за прошедшие сутки
За минувшие сутки российские захватнические войска потеряли убитыми и ранеными 1 430 человек, также ВСУ уничтожили 17 танков и 36 артиллерийских систем врага. Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.
Как сообщают военные, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около 803 100 (+1 430) человек,
- танков ‒ 9 731 (+17) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20 221 (+16) ед,
- артиллерийских систем ‒ 21765 (+36) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 21 813 (+86),
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 33 387 (+80) ед,
- специальной техники ‒ 3 686 (+5).