Генштаб обновил потери оккупантов за прошедшие сутки

За минувшие сутки российские захватнические войска потеряли убитыми и ранеными 1 430 человек, также ВСУ уничтожили 17 танков и 36 артиллерийских систем врага.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

Как сообщают военные, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.25 ориентировочно составили: