Close button

Генштаб обновил потери оккупантов за прошедшие сутки

Генштаб обновил потери оккупантов за прошедшие сутки
Фото: Facebook

За минувшие сутки российские захватнические войска потеряли убитыми и ранеными 1 430 человек, также ВСУ уничтожили 17 танков и 36 артиллерийских систем врага.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

Как сообщают военные, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около 803 100 (+1 430) человек,
  • танков ‒ 9 731 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20 221 (+16) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 21765 (+36) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 21 813 (+86),
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 33 387 (+80) ед,
  • специальной техники ‒ 3 686 (+5).

Новости

Популярные темы форума

analytics