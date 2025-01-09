В США предупредили, что КНДР приобретает боевой опыт в Украине для будущей войны против соседей

Войска Северной Кореи получают боевой опыт, участвуя в войне России против Украины. Таким образом Пхеньян становится более подготовленным к возможной военной кампании против своих стран-соседей, сказала заместитель посла США Дороти Камилла Ши на заседании Совета безопасности ООН. Со ссылкой на The Guardian, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Представительница Штатов при ООН отметила, что более 12 тысяч военнослужащих КНДР находятся в России, и в прошлом месяце северокорейские солдаты присоединились к боям в Курской области против Сил обороны Украины.

По словам американского дипломата, войска Северной Кореи во время таких боевых действий осваивают технику и оборудование ВС РФ в условиях современной полномасштабной войны.

Поэтому, рассказали Ши, КНДР сейчас "приобретает значительную выгоду от получения российского военного оборудования, технологий и опыта, что делает ее более способной вести войну против своих соседей".

Представительница США в ООН добавила, что Северная Корея, в свою очередь, вероятно захочет "использовать эти усовершенствования для продвижения контрактов на продажу оружия и военную подготовку во всем мире".