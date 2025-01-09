Удар по Запорожью: количество раненых возросло почти вдвое

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что на утро 9 января количество пострадавших людей в результате ударов управляемыми авиабомбами по Запорожью возросло до 113 человек, погибло 13 жителей, сообщает Украинская правда.

"Медицинская помощь оказана 113 пострадавшим, в том числе 13-летнему ребенку" , – сообщил чиновник.

По его словам, по состоянию на сейчас госпитализированы 59 человек, из них 10 находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, 8 января россияне нанесли удар по Запорожью управляемыми авиабомбами, они взорвались вблизи административной части инфраструктурного объекта и проезжей части. Сообщалось о 13 погибших и 63 пострадавших.