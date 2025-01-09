Остин считает, что у России нет всех преимуществ в войне против Украины

Даже несмотря на то, что Россия, кажется, имеет преимущество в своем вторжении в Украину, Кремль сталкивается с растущим количеством проблем, которые усложнят любые попытки закрепить свои достижения.﻿ Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, который вскоре уйдет в отставку в интервью Bloomberg News, сообщает Европейская правда.

По словам Остина, даже если РФ сможет получить все, что она хочет от войны в Украине, это дорого будет стоить ей в будущем.

"Существует мнение, что Россия имеет здесь преимущество и имеет все козыри. У нее есть некоторые преимущества, но она не полностью доминирует в этом уравнении. И если она получит то, что хочет, это будет дорого стоить в будущем" , – сказал глава Пентагона.

По словам Остина, это соображение должно быть учтено в любом стремлении к прекращению огня, которое может осуществить новая администрация Дональда Трампа.

По словам Остина, россияне "также не лишены вызовов": "Они поехали в КНДР, Иран, чтобы получить помощь, оружие и боеприпасы, а теперь еще и людей". По данным Киева и его союзников, Северная Корея отправила тысячи военных в Россию.

Между тем, Украина продолжает наращивать свой потенциал, сказал Остин.

Оккупация больших территорий Украины также потребует значительных ресурсов даже после прекращения огня, сказал он.

"России придется инвестировать много сухопутных сил, чтобы удержать ее" , – сказал он.

Остин ответил на критику со стороны некоторых европейских и украинских чиновников, что администрация президента Джо Байдена не имеет четкой стратегии поддержки Украины.

"То, что она сделала, помогло Украине выжить, помогло Украине защитить свою суверенную территорию" , – сказал Остин об этой стратегии.

"Потери 700 000 военных убитыми и ранеными – это было бы невозможно представить три года назад" , – сказал он, когда Россия начала полномасштабное вторжение.

Он привел Сирию как еще один пример стратегического успеха в помощи Украине противостоять России. По словам Остина, из-за того, что Путин посвятил так много усилий Украине, он не смог помочь своему союзнику, ныне свергнутому диктатору Башару Асаду.

Без доступа к ключевой военно-морской базе в Сирии это ставит под сомнение способность Путина поддерживать свои усилия в Африке, сказал Остин.

Министр обороны США Ллойд Остин также считает американское лидерство ключевым в военной поддержке Украины, которая почти три года противостоит полномасштабному вторжению России.

Глава Пентагона Ллойд Остин планирует встречу со странами-лидерами "коалиций возможностей" в рамках формата "Рамштайн", на которой должны определить планы по поддержке Украины до 2027 года.