Роспропагандистка Симоньян сообщила о клинической смерти своего мужа

Российский пропагандист и путинист Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Об этом написала в телеграмме его жена, главная редактор государственного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, сообщает Радио Свобода.

«До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить по телефону репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце» , – отметила она.

Тигран Кеосаян с 2016 года проводит пропагандистскую программу «Международная пилорама» на российском телеканале НТВ. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ЕС, Великобритания, Канада и Австралия ввели против него санкции.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода