Пентагон: Несколько миллиардов долларов на помощь Украине останутся неиспользованными

Администрация президента США Джо Байдена не успеет использовать всю сумму в рамках одобренного весной 2024 года Конгрессом пакета пособий для Украины. Об этом заявила на брифинге 8 января заместитель пресс-секретаря главы Минобороны США Сабрина Сингх, отвечая на вопрос, насколько администрация обеспокоена тем, что оставляет неиспользованную для помощи Украине значительную сумму денег, сообщает Радио Свобода.

"Остается несколько миллиардов долларов, и новая администрация будет решать, что она будет делать с оставшимися средствами. И, знаете, я хотела бы ответить на вопрос, обеспокоены ли мы. Украина имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе. И именно благодаря нашим усилиям Украина продолжает быть успешной на поле боя" , – сказала она.

Сингх добавила, что помощь оказывается Украине при поддержке Соединенных Штатов и других стран-союзников и коалиций через Контактную группу по обороне Украины (формат "Рамштайн"), а потому новая администрация Дональда Трампа будет решать, продолжать ли ее работу.

"И я думаю, что вполне понятно, что Украинская оборонная контактная группа - это больше, чем просто общее понимание. Это общее дело. И поэтому новая администрация должна решить, что она будет делать с теми полномочиями, которые остались, и что она решит делать с тем, что осталось. Но, конечно, мы надеемся, что, знаете, в определенном смысле, контактная группа по вопросам обороны Украины продолжит свою работу. Но, безусловно, поддержка Украины в Конгрессе остается сильной" , – отметила замглавы главы Пентагона.

Администрация Байдена на протяжении последних недель ускорила отправку военной помощи Украине, опасаясь, что Дональд Трамп по возвращении в Белый дом может отказаться передавать Киеву выделенные Конгрессом средства, которые на тот момент не будут потрачены. В конце декабря Вашингтон объявил о выделении 2,5 миллиарда долларов – этот пакет стал самым большим с января 2023 года.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с согласия Радио Свободная Европа / Радио Свобода