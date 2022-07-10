Гайдай: попытки россиян продвинуться на Северск проваливаются

Россияне стягивают войска близ Белогоровки, обстреливают окрестные населенные пункты – но продвинуться со стороны Лисичанска на Северск им не удается, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Враг стягивает войска близ Белогоровки, обстреливает окрестные населенные пункты, наносит авиационных ударов, а быстро оккупировать всю Луганщину все еще не в состоянии. Только за последнюю ночь россияне осуществили семь артиллерийских обстрелов и четыре ракетных удара" , – заявил он.

По словам Гайдая, россияне до сих пор живут мыслями о том, как в начале марта "отхватили большую часть области".

Но, по утверждению руководителя области, "это была отнюдь не молниеносная наступательная операция, а развитие нашими военными крепкой линии обороны – и как только Вооруженные силы Украины сделали надежные защитные укрепления, это быстрое наступление подошло к концу".

"За четыре месяца россияне продвинулись на несколько километров, выбрав тактику сплошного уничтожения крупных городов. Но они все еще уверены в своих "героических" победах в конце февраля, живут этим и не хотят осознавать реальность. А она их не очень радует.