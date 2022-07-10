В военной администрации Кривого Рога сообщили подробности вечернего обстрела

В результате вражеского прилета в Кривой Рог было полностью разрушено предприятие. Информация о потерях уточняется, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил глава ВГА Александр Вилкул.

"Заканчивается ликвидация последствий вчерашних прилетов в Радушное. Прямое попадание 3-х ракет "Калибр'". Предприятие промышленной инфраструктуры полностью уничтожено. Потери уточняются" , - сообщил Вилкул.

Напомним, вчера утром российские оккупанты обстреляли Кривой Рог из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С". Снаряды упали прямо в жилую застройку Ингулецкого района. Вследствие чего погибли два человека.