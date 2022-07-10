Ответственная за Украину в Конгрессе США обвинила Спартц в подыгрывании Путину

Марси Каптур, сопредседатель группы в поддержку Украины в Конгрессе США, опубликовала следующее заявление в поддержку президента Владимира Зеленского и обвинила свою коллегу Викторию Спартц в опрометчивой помощи президенту России Путину, сообщает Украинская правда.

Каптур, которая принадлежит к Демократической партии, отметила, что Конгресс США во главе с группой поддержки Украины подавляющим большинством членов из обеих партий инициировал поддержку Украины в ее героических усилиях защитить родину и прекратить жестокую войну России.

"Хотя некоторые члены могут стремиться посеять разногласия и разжечь напряженность, в целом, Конгресс Соединенных Штатов твердо поддерживает президента Зеленского и его руководство, в то время как Украина борется за свое выживание" , - заявила Каптур, имея в виду публичную позицию Викторию Спартц.

Каптур подчеркнула, что уровень и масштабы сотрудничества США с офисом президента Зеленского "не дают оснований сомневаться в лояльности любого чиновника" и обвинила Спартц в игре на руку Путину.

"Те, кто распространяет дикие нарративы, направленные на подрыв позиций украинских чиновников во время войны, опрометчиво помогают Путину и его пропагандистам. Соединенные Штаты отданы победе Украины, и у украинского народа нет большего друга, чем у Соединенных Штатов" , - заверила Каптур.

Она добавила, что США как союзники продолжат работать бок о бок с президентом Зеленским и его офисом, чтобы положить конец войне.