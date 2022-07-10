ОВА: российские войска ночью обстреляли Криворожский район

В ночь на 10 июля российские войска нанесли удар по Криворожскому району Днепропетровской области, сообщает Новое время.

Об этом завил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Отмечается, что враг попал по Зеленодольской общине. Населенные пункты не зацепило. Пострадавших нет.

Напомним, вчера утром, 9 июля, российские войска обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога из Градов. Сообщалось, что погибла 41-летняя женщина. Впоследствии в больнице от полученных ранений также скончалась 20-летняя девушка.