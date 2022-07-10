Ким: войска РФ обстреляли Николаевскую область, три человека ранены

Вчера, 9 июля, оккупанты обстреляли Широковскую, Березнеговатскую и Первомайскую общины в Николаевской области, сообщает Новое время.

Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Днем, 9 июля, около 11:40 и 12:40 были обстрелы в Широковской общине. Попадания были преимущественно по открытым территориям домохозяйств. Три человека ранены" , — говорится в сообщении.

Отмечено, что в Березнеговатской общине продолжаются постоянные обстрелы сел по линии разграничения. Так, ночью, 9 июля, вражеские обстрелы были на окраинах поселка Березнеговатое, в с. Муравьевка и с. Любомировка. Предварительно без жертв. Информация о повреждениях уточняется.