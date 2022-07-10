Ким: войска РФ обстреляли Николаевскую область, три человека ранены
Вчера, 9 июля, оккупанты обстреляли Широковскую, Березнеговатскую и Первомайскую общины в Николаевской области, сообщает Новое время.
Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Днем, 9 июля, около 11:40 и 12:40 были обстрелы в Широковской общине. Попадания были преимущественно по открытым территориям домохозяйств. Три человека ранены", — говорится в сообщении.
Отмечено, что в Березнеговатской общине продолжаются постоянные обстрелы сел по линии разграничения. Так, ночью, 9 июля, вражеские обстрелы были на окраинах поселка Березнеговатое, в с. Муравьевка и с. Любомировка. Предварительно без жертв. Информация о повреждениях уточняется.
"Николаевский район: вчера, 9 июля, после 10:00 зафиксированы обстрелы в поселке Заселье Первомайской общины, в результате которых разрушены хозяйственные постройки. Пострадавших нет", — добавил Ким.