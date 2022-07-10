В Генштабе ВСУ назвали потери российских войск с начала вторжения

В Генеральном штабе ВСУ сообщили﻿ о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Потери противника ориентировочно составили:

личного состава — около 37300 (+100) человек ликвидировано,

танков — 1641 (+3),

боевых бронированных машин — 3823 (+8),

артиллерийских систем — 834 (+2),

РСЗО — 247,

средств ПВО — 108,

самолетов — 217,

вертолетов — 188 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня — 676 (+2),

крылатых ракет — 155,

кораблей / катеров — 15,

автомобильной техники и автоцистерн — 2694 (+7),

специальной техники — 66.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении, отметили в Генштабе.