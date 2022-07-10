Spiegel: Германия решила проблему с поставками "Гепардов" в Украину

После нескольких недель усилий власти Германии в сотрудничестве с Министерством обороны Норвегии нашли производителя, который может производить дополнительные боеприпасы для самоходных зенитных артиллерийских установок (ЗСУ) "Гепард", пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Spiegel.

Снабжение боеприпасами ранее считалось проблемой, поскольку в наличии имелось лишь менее 60 тысяч 35-мм патронов.

ЗСУ "Гепард" может производить до 1000 выстрелов в минуту. Однако в реальной жизни он стреляет короткими очередями, адаптируясь к цели.

Немецкое правительство впервые обнаружило боеприпасы в Южной Америке, но страна-производитель, Швейцария, не согласилась на их передачу Украине. Несколько дней назад поиски увенчались успехом в Норвегии.

Местный производитель может производить специальные 35-мм пули. Уже на следующей неделе они должны пройти испытания на полигоне Бундесвера в Путлосе, Шлезвиг-Гольштейн.

Что касается самой поставки техники, то ничто не должно помешать передаче Украине 30 единиц ЗСУ "Гепардов". Производитель систем уже обучает украинских солдат в Германии управлению зенитными установками, которые будут использоваться в Украине для защиты городов и другой критической инфраструктуры.

Если все пойдет по плану, первые системы должны быть поставлены в Украину уже в июле