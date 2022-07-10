ГСЧС: число жертв ракетного удара по Часовом Яру возросло
Количество жертв в результате ракетного удара по жилому дому в Часовом Яре Донецкой области увеличилось до 8. Поисковая операция продолжается, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении ГСЧС.
"В 10:25 на месте проведения поисково-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в г. Часов Яр дополнительно из-под завалов изъято тело одного погибшего. Всего в результате ракетного удара погибло 8 человек", - говорится в сообщении.
Под завалами десятки людей
Напомним, вчера поздно вечером российские оккупационные войска обстреляли из "Ураганов" пятиэтажку в городе Часов Яр в Донецкой области.
По словам главы ОВА, в результате обстрела в доме полностью уничтожены два подъезда. Местные жители сообщают, что под завалами дома, скорее всего, по меньшей мере 34 человека, в том числе 9-летний ребенок.