Бербок сожалеет, что Запад не может вмешаться в войну для защиты населения

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сожалеет, что Запад не может осуществить военное вмешательство в войну в Украине для защиты гражданского населения, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Я бы хотела, например, пообещать, что мы гарантируем гуманитарные коридоры из спорных районов Украины. Но мы не можем этого обеспечить. Такое обещание должно быть подкреплено военным путем" , - заявила она.

Именно поэтому она также должна была "четко заявить", что режим бесполетных зон введен не будет, пояснила министр иностранных дел.

"Хорошая внешняя политика также означает сохранение холодной головы, даже когда ваше сердце пылает. Приходится мириться с тем, что ты ничего не можешь сделать - такова порой жестокость внешней политики" , - добавила она.

Бербок назвала одним из "худших моментов" своей работы на посту главы МИД момент, когда она увидела фотографии расстрелянных детей во время своего визита в Украину.