Зеленский подписал закон об отмене военного сбора для защитников
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который освобождает украинских защитников от уплаты военного сбора, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Глава государства подписал документ 7 июля. Закон вносит изменения в Налоговый кодекс Украины касательно особенностей налогообложения военным сбором зарплат военнослужащих и других лиц, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения.
Таким образом от уплаты военного сбора освободили:
- Вооруженные силы Украины;
- Национальную гвардию;
- правоохранительные органы;
- Службу безопасности Украины;
- Службы внешней разведки Украины;
- Госпогранслужбу;
- Управление государственной охраны;
- Министерство внутренних дел;
- Госспецсвязи.