Канада хочет ввести новые санкции против РФ

Канада расширит существующие санкции против РФ в нефтяном, газовом и химическом секторах, включив в них промышленное производство, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в правительственном пресс-релизе.

Там отметили, что новые меры запретят канадским службам вносить свой вклад в производство товаров, производимых этими секторами.

Новые санкции будут касаться наземной и трубопроводной транспортировки, производства металлов, а также транспортного, компьютерного, электронного и электрического оборудования и машин

Как только мероприятия вступят в силу, у канадских предприятий будет 60 дней для их выполнения.