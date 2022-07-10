ОВА: в Харьковской области линия фронта не изменилась
В последнее время линия фронта в Харьковской области не изменилась, заявил глава ОВА Олег Синегубов, сообщает Новое время.
"Линия фронта не изменилась, враг не захватил ни одного метра новой территории. Наоборот, наши Вооруженные силы пытаются и в дальнейшем освобождать наши населенные пункты", — сказал он.
По словам Синегубова, активные боевые действия продолжаются на севере, на северо-востоке, на Изюмском направлении, где враг постоянно атакует позиции украинских войск, пытается их прорвать, однако несет потери и отступает на ранее занятые позиции.
В то же время глава ОВА призвал жителей быть осторожными и не выходить на улицу без необходимости.
"Время прилета ракеты составляет от 30 до 40 секунд, поэтому времени, чтобы людям спрятаться в укрытии, слишком мало", — отметил он.