ООН: в Украине за время войны зафиксировано 124 случая сексуального насилия

Специальный представитель Организации Объединенных Наций по вопросам сексуального насилия в конфликте Прамилла Паттен сообщила, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину зафиксировано уже 124 случая сексуального насилия, сообщает Новое время.

Паттен признала, что имеющиеся данные являются «лишь верхушкой айсберга» и не отражают масштабов сексуального насилия в контексте войны РФ против Украины.

В ООН говорят, что факты сексуального насилия в условиях войны сложно выявить и расследовать. Это подтверждает и украинская правозащитница и председатель правления Центра гражданских свобод Александр Матвийчук.

Во-первых, люди, пережившие сексуальное насилие часто скрывают это: не рассказывают о преступлении правоохранительным органам, международным организациям или правозащитникам.

Во-вторых, по словам Матвийчук, невозможно оценить масштабы преступлений такого характера, совершенных в Украине, ведь их слишком много.

"В некоторых районах на одного следователя насчитывается около 200 уголовных производств по таким эпизодам. То есть следователь должен одновременно расследовать столько уголовных дел — ни одно из лучших правовых систем мира не смогло бы эффективно справиться с такой задачей. В то же время продолжается война и количество преступлений растет" , — рассказывает правозащитница.

Кроме того, у некоторых граждан нет физической возможности сообщить об инциденте правоохранителям, ведь более 20% территорий Украины пока временно оккупированы.