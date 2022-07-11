Когда Украина победит Россию и что для этого нужно

Как долго может продлиться война с Россией, что нужно Украине для победы и в чем она будет состоять, и возможны ли какие-то промежуточные договоренности с агрессором, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.

"Когда закончится война?" – это самый волнующий украинцев вопрос с самого начала февральского вторжения РФ. Впрочем, более корректно его переформулировать: "при каких условиях Украина сможет закончить войну с РФ?" Особенно сейчас, когда способность ВСУ сдерживать превосходящую по силам армию агрессоров уже неоспорима. И, следовательно, параметры окончания войны будут зависеть прежде всего от позиции Украины.

Возможна и другая формулировка: "Когда и при каких условиях наступит победа?" Основной тезис, который несколько раз озвучивал президент Владимир Зеленский, такой: военным путем Украина отбрасывает силы агрессора до позиций, которые они занимали до 24 февраля. Это будет считаться программой-минимум, после выполнения которой возможны переговоры – о деоккупации ОРДЛО и Крыма.

Программа-максимум, она же полная и окончательная победа – восстановление полного суверенитета над всей территорией Украины в международно признанных границах. В частности, так описал свое видение "конца войны" в недавнем интервью начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

"Выход на границы по состоянию на 1991 год, это будет концом этой всей авантюры, которую Россия сделала" , – сказал он.

Впрочем, конструкция "выход на границы 23/02 – переговоры – деоккупация всей территории" не так легко реализуема на практике. Как минимум потому, что в ходе реальных боевых действий крайне сложно выйти строго к линии разграничения, существовавшей к 24 февраля. И если контрнаступление украинских сил будет развиваться успешно, едва ли они остановятся перед очередным населенным пунктом только потому, что ранее он входил в состав ОРДЛО.

Но в любом случае основа всех возможных сценариев, которые подходят Украине – масштабное контрнаступление, вытеснение врага и на Востоке, и на Юге. Ранее и представители власти, и различные военные эксперты прогнозировали, что контратака может начаться к июлю.

Сейчас сроки уже явно сдвигаются. По словам Буданова, в августе "мир увидит первые победы Украины", а в целом война закончится в 2023-ем с выходом на международно признанные границы. Очевидно, таким стоит считать оптимальный для Украины сценарий. Впрочем, реальное течение войны, естественно, зависит не только от Киева, но и от планов и возможностей Москвы.

Уступки невозможны

После оккупации Северодонецка и Лисичанска путинская армия взяла "оперативную паузу", чтобы подготовиться к наступлению на Донецкую область, прежде всего, на район Славянска-Краматорска. Это подтверждают и сообщения разведки Великобритании, и анализ американского Института исследования войны.

Собеседники РБК-Украина в украинском руководстве подтверждают, что следующий ключевой этап войны, который определит дальнейшее течение событий – это как раз битва за подконтрольную Украине территорию Донетчины. И в случае успеха агрессоры уже могут попробовать вернуться к каким-то переговорам (сейчас контакты между Киевом и Москвой полностью заморожены) – или хотя бы прозондировать такую возможность.

Славянская ТЭС (фото: wikipedia.org)

Конечно, точной информации о тактических и стратегических планах Кремля нет. Вероятно, таких планов нет и в самом Кремле. В Главном управлении разведки Украины полагают, что в разработке есть несколько планов: создание очередных фейковых "народных республик" на захваченных территориях Херсонщины и Запорожья, объединение всех оккупированных территорий в одну псевдореспублику, прямая аннексия этих земель или включение в состав России какой-то их части и т.д.

Ключевой датой здесь будет 11 сентября, когда в РФ пройдет "единый день голосования" с выборами в ряде субъектов федерации. И имитацию каких-то "референдумов" на оккупированных территориях могут с ними совместить. Это, среди прочего, указывает и временные рамки, к которым россияне попытаются захватить побольше украинских земель, прежде всего, на Донбассе.

Источники российского издания "Коммерсант" напротив сообщают, что с "единым днем голосования" совмещать какие-то действия на оккупированных территориях в Кремле не хотят, а попытаются успеть пораньше, еще в августе. В частности, провести "референдумы" о присоединении к РФ донбасских псевдореспублик.

Впрочем, вся эта имитация "народного волеизъявления" россиянам может и не понадобится. Сейчас уже не 2014 год, когда агрессоры временами пытались придать хоть какую-то цивилизованную форму своим действиям в Крыму и на Донбассе и имитировать "демократию".

В условиях, когда от РФ полностью отвернулся цивилизованный мир, тратить силы на какие-то формальности в Кремле могут и не захотеть – и, к примеру, аннексировать территории Донбасса или юга Украины с подачи местных оккупационных администраций, без всяких референдумов.

Информированный собеседник РБК-Украина полагает, что в случае локального успеха на Донбассе россияне могут перейти к обороне на этом направлении, и параллельно выйти с пакетом требований, который помимо признания псевдообразований на востоке страны (или их аннексии Россией), может включать в себя, например, "демилитаризацию".

Что именно включает в себя этот термин, оккупанты за четыре с половиной месяца масштабной войны так и не смогли объяснить. Как и в целом свои требования к Украине и Западу: и сейчас в публичных выступлениях российских должностных лиц они колеблются от "защиты русскоязычного населения Донбасса" до "слома американской модели мирового устройства". "Демилитаризация" в таком случае может предполагать отвод украинских войск из приграничных регионов: Черниговщины, Сумщины, Харьковщины и т.д.

Естественно, даже при худшем варианте развития событий на такие условия Украина не пойдет. Да и в целом вариант заморозки или приостановки боевых действий, или даже хотя бы заключения временного перемирия сейчас не рассматривается.

"Даже просто прекращение огня может наступить исключительно на приемлемых для нас условиях, с очень серьезными уступками с их стороны – например, если они полностью уберутся с юга Украины и много чего еще. Понятно, что они на это не пойдут. А на какие-то компромиссы не пойдем уже мы" , – сказал изданию один из собеседников в окружении главы государства.

"У них сейчас только одна цель: даже не разрушить часть Украины, не сменить власть, не поменять Конституцию и т.д. Их цель – стереть слово "Украина" как таковое" , – рассказал другой собеседник в окружении Зеленского.

Он процитировал известную фразу экс-премьер-министра Израиля Голды Меир: "Мы хотим жить, а наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет мало места для компромисса". На Банковой сейчас полагают, что в российско-украинской войне сложилась аналогичная ситуация.

Тезис о том, что "после всего случившегося никакие компромиссы невозможны" РБК-Украина на протяжении последних месяцев неоднократно слышало в политических кулуарах. Следовательно, на данный момент фиксация расположения сил вдоль некой новой "линии разграничения" и переход к дипломатическим переговорам – фактически нереальный сценарий.

Ситуация 2015-2021 годов, когда Украина и РФ с участием западных посредников годами вели бесплодные дискуссии о выполнении Минских соглашений, пока на Донбассе шли бои в целом невысокой интенсивности, уже не повторится.

"Новый "Минск" крайне маловероятен – никто не выполнил своих целей и никто не признает себя побежденным" , – сказал один из собеседников издания в руководстве страны.

Тем более и западные страны действительно не выкручивают руки Украине, заставляя ее поскорее садиться за стол переговоров и идти на уступки. Конечно, желание поскорее закончить войну, пусть и ценой "болезненных компромиссов" с украинской стороны, в западноевропейском политикуме присутствует.

Объясняется это обычно необходимостью "признать реальное положение дел", "прекратить человеческие страдания", "избежать мирового продовольственного и экономического кризиса" и т.д. Впрочем, когда адептам таких подходов украинские коллеги предлагают представить их добровольный отказ, например, от Сицилии, Прованса или Баварии, то аргументы обычно на том и заканчиваются.

Долгий путь

Настрой России на продолжительную войну подтверждается не только последними воинственными заявлениями Владимира Путина, но и постепенным переводом российской экономики на военные рельсы. В частности, речь о большем контроле государства за частным бизнесом в плане выполнения им военных заказов, сообщает Financial Times.

Параллельно РФ через различные ухищрения проводит скрытую мобилизацию, вербует "добровольцев", расконсервирует еще советские запасы военной техники. О том, что одно лишь взятие Северодонецка и Лисичанска далось оккупантам огромной человеческой и технической ценой, сообщают не только украинский Генштаб и западные разведки. Такой информации полно и в российских социальных сетях. Впрочем, и различных ресурсов у агрессора еще немало.

Украине, в свою очередь, пока также хватает ресурсов для ведения войны до достижения приемлемых результатов. Несмотря на недавний скандал с разрешениями на выезд военнообязанных, проблем с комплектацией Вооруженных сил нет, подтверждают собеседники РБК-Украина.

Другое дело – поставки оружия, о чем ежедневно говорят украинские власти. В первую очередь, речь о дальнобойной артиллерии. Ее эффективность более чем очевидна – даже девяти имеющихся ракетных систем HIMARS было достаточно, чтобы нанести сокрушительные удары по тыловым базам и складам оккупантов.

Ракетная система HIMARS

Конечно, оружия надо намного больше, и не только артиллерии. В интервью РБК-Украина директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак говорил о необходимости получать от Запада еще и современные системы ПВО, ударные беспилотники, самолеты и вертолеты, которые будут на поколение превосходить имеющиеся у россиян.

"Конечно, даже появление такого мощного оружия не может гарантировать сразу перелом в войне. Потому что очень трудно пробивать потом оборону – то, что сейчас допущено из-за медленных действий Запада. Чтобы выбить врага с оккупированных территорий, теперь уже Украине надо минимум шестикратное преимущество, или же использование мощного высокоточного оружия по местам пребывания личного состава врага и мест скопления техники и тому подобное" , – сказал Бадрак.

По информации издания, ключевая текущая потребность ВСУ для начала контрнаступления и отвоевания оккупированных территорий Донбасса и, особенно, юга Украины – даже не артиллерия, а бронетехника.

Кроме того, украинская армия в случае контрнаступления в любом случае будет воевать гораздо аккуратнее, чем россияне сейчас – никто не будет стирать с лица земли целые города.

При этом разные собеседники РБК-Украина рассказывали, что недостаточные объемы поставок оружия связаны не только с медлительностью и отсутствием политической воли у Запада. Объемы современного вооружения в арсенале западных стран тоже далеко не безграничны. И многие страны не хотят слишком много всего отдавать Украине, предпочитая оставить вооружения для защиты собственных границ.

"Никто, абсолютно никто, не готовился к такой масштабной конвенционной войне, никто не накапливал у себя эти танки или гаубицы" , – сказал собеседник издания на Банковой.

Примечательно различие в подходах между непосредственными соседями Украины из Восточной Европы и западноевропейскими государствами. Первые считают, что нынешняя война в Украине уже де-факто является войной и за их безопасность, следовательно, максимально вооружая Украину, они, по сути, защищают самих себя. Тогда как в Западной Европе есть другое мнение: если отдать все Украине, то собственная безопасность будет под угрозой.

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Безусловно, для нормального продолжения войны Украине требуются и огромные финансовые ресурсы. Частично потребности удается закрывать своими силами, но зависимость от финансовой помощи Запада очень значительна. Это касается не только текущих расходов на зарплаты-пенсии, но и восстановления уже разрушенных объектов. А если война затянется, без этого не обойтись.

По информации издания, при этом возникла неожиданная проблема: ряд западных доноров не совсем четко представляют себе реальную картину с безопасностью на территории Украины. И полагают, что до окончания боевых действий особо вкладываться в восстановление нет большого смысла, раз в любой момент россияне могут все снова разрушить.

Потому имеет смысл более четко коммуницировать на Запад реальное положение дел: когда есть оккупированные территории, есть территории, где ведутся активные боевые действия (и там что-то особо восстанавливать действительно пока нет смысла) – но на огромной части страны нормальная экономическая жизнь вполне возможна. Что и можно наблюдать на улицах Киева, Львова, Одессы и десятков других городов. Следовательно, инвестиции туда вполне оправданы.

А пока что за четыре месяца полномасштабной, неспровоцированной Украиной войны европейские страны отправили в Москву гораздо больше денег, чем в Киев. Продолжая покупать у агрессора энергоресурсы и медля с жёсткими санкциями, Европа вместе с тем не спешит с крупными финансовым вливаниями в Украину. Но противостоять РФ без финансового плеча Запада украинскому правительству будет так же сложно, как и украинской армии победить кремлевских захватчиков без мощного современного оружия. И на данном этапе партнерам самое время монетизировать свою поддержку, показав, что российский газ для них не стоит больше, чем тысячи жизней мирных граждан и украинских защитников.

Еще один важный момент: сохранение политической стабильности в Украине. Собеседники издания в разных органах власти говорят, что в связи с войной каденция нынешнего парламента, как и президента, может ощутимо затянуться. По крайней мере, депутаты монобольшинства, с которыми пообщалось РБК-Украина, не ждут выборов не только в следующем году, но и даже в 2024-ом.

Президент Владмир Зеленский с лидерами Германии, Франции, Италии и Румынии

В Офисе президента ситуацию видят несколько иначе: после деоккупации украинских территорий (в первую очередь, Донбасса) переходной период, когда будет действовать уже не военное, а чрезвычайное положение (нужное для разминирования, наведения порядка в освобожденных городах, подключения всех необходимых коммуникаций и т.д.) – продлится около 3-4 месяцев, не дольше.

"Ну, пересидят они один лишний год, максимум, не больше. Только победим русских – сразу выборы, как положено" , – сказал собеседник РБК-Украина в Офисе президента.

В последнем интервью CNN Владимир Зеленский сказал, что при наличии мощного оружия (а также единения украинцев и удачи) уже до конца года можно будет закончить боевые действия. А далее, по словам президента, Россия будет просто вынуждена сесть за стол переговоров.

Такой вариант, безусловно, возможен. Но и готовность к сценарию продолжительной войны тоже не помешает. По крайней мере, все собеседники РБК-Украина уверяют, что еще задолго до нового 2023-го года Украина уверенно перехватит инициативу.