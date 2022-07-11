В Украине запретили курить сигареты для нагрева в общественных местах

Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщает﻿, что в Украине вступили в силу нормы антитабачного закона, предусматривающие запрет курения табачных изделий для нагрева (ТВЭН) в определенных законом местах наравне с сигаретами, кальянами и электронными сигаретами.

Нормы закона также запрещают "курилки" в помещениях предприятий всех форм собственности и предоставляют полномочия органам местного самоуправления устанавливать дополнительные свободные от курения места.

Госпродпотребслужба уточнила, что жалобу на курение в запрещенном законом месте можно подать через официальный вэб-портал ведомства. За курение в запрещенных законом местах ответственность несут как курильщики-нарушители, так и субъекты хозяйствования, в помещении или на территории которых совершается правонарушение.

За нарушение запрета для гражданина вступающего в силу закона предусмотрен штраф в размере от 51 до 350 грн, для заведений общественного питания – от 3 тыс до 15 тыс грн.