Минобороны Британии указало на проблемы России с личным составом

По информации министерства обороны Великобритании в своей ежедневной разведсводке, истощение российских оккупационных войск из-за отсутствия регулярных перерывов от участия в боях — одна из наиболее серьезных проблем РФ с личным составом в войне против Украины, сообщает Новое время.

В сводке британского ведомства в Twitter говорится, что в российских СМИ появилась информация о том, что жены военных 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) напрямую обращаются к местному политику с призывом вернуть мужей домой с войны в Украине.

"Одна женщина заявила, что личный состав 5-й отдельной гвардейской танковой бригады „психически и физически истощен“, поскольку находится на действительной боевой службе с 24 февраля 2022 года" , — говорится в сообщении.

В британском минобороны подчеркнули, что нехватка регулярных плановых перерывов от участия в интенсивных боевых действиях, вероятно, является одной из наиболее разрушительных проблем с личным составом, которые больше всего вредят российской армии и которые в Минобороны РФ пытаются исправить.

Относительно боевых действий в ведомстве сообщили, что заметного продвижения российских войск на Донбассе за последние сутки не произошло, несмотря на продолжающиеся интенсивные артобстрелы.