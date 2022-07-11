Генштаб: ВСУ уже уничтожили 37 400 оккупантов

Генштаб: ВСУ уже уничтожили 37 400 оккупантов
Фото: flickr

Согласно данным﻿ Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной агрессии в Украине было уничтожено около 37 400 российских вояк. Наибольшие потери враг понес на Авдеевском направлении.

Общие боевые потери захватчиков противника с 24.02 по 11.07 ориентировочно составили:

  • личного состава около 37 400 (+100) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1645 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3828 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 838 (+4) ед,
  • РСЗО - 247 (+0) ед,
  • средств ПВО - 109 (+1) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+0),
  • крылатых ракет – 155 (+0),
  • кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2696 (+2) ед,
  • специальной техники – 66 (+0).

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