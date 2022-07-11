Генштаб: ВСУ уже уничтожили 37 400 оккупантов

Согласно данным﻿ Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной агрессии в Украине было уничтожено около 37 400 российских вояк. Наибольшие потери враг понес на Авдеевском направлении.

Общие боевые потери захватчиков противника с 24.02 по 11.07 ориентировочно составили: