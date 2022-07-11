Монастырский: Почему не стоит удивляться повесткам от полицейских

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что полиция может раздавать украинцам повестки, потому что об этом попросили в Вооруженных силах Украины. На данный момент более 3 млн. граждан находятся на военном учете не по месту их проживания, сообщает Деловая столица.

"Я считаю, что мобилизация — это дело каждого гражданина, оно должно осуществляться добровольно. В первую очередь я хочу сказать, что более 3 млн граждан сегодня состоят на учете в военкоматах, но не по месту их проживания.

И этот вопрос, который должен быть решен в ближайшее время, и, прежде всего, это должно быть позицией самих граждан, которые должны встать на военный учет" , – сказал Монастырский.

Также министр внутренних дел прокомментировал вопрос о правомерности выдачи полицией повесток, в частности, во время рейдов и на блокпостах.

По его словам, все силы безопасности и обороны помогают Вооруженным силам Украины и "любые подобные действия они предпринимаются исключительно по просьбе ВСУ".

"Закон требует, что человек должен находиться на соответствующем учете, если бесспорно ВСУ нуждаются в том, чтобы человек находился на таком учете, этот учет должен быть обеспечен. Но, как вы видите, последняя позиция, которая была высказана президентом Украины, очень четко, что никакой проблемы в передвижении между областями не должно быть.