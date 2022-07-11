Сервисы Google будут бесплатными для украинского бизнеса до конца войны

Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил﻿, что компания ﻿Google решила сохранить особенные условия для украинского малого и среднего бизнеса до конца войны, освободив его от платы за Google Workspace.

В остальном мире оплата за сервисы Google Workspace введена с 1 июля. В Google Workspace входят корпоративная почта, облачное хранилище и другие сервисы.

"С июля Google вводит платную подписку на Google Workspace, но мы договорились об особых условиях нашего малого и среднего бизнеса. До конца полномасштабной войны эти сервисы будут бесплатными" , — написал Федоров.

Также министр поблагодарил Google за регулярную помощь и поддержку Украины, в частности за предоставленные стране $15 млн помощи и бесплатное использование Google Workspace украинскими педагогами, а также переданные 43 тыс. ноутбуков для школ.

Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации предложило крупнейшим технологическим компаниям мира провести "диджитал-лендлиз" для Украины.